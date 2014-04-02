خالد التويجري: الملك أمر بإنشاء ثلاث جامعات جديدة

أعلن رئيس الديوان الملكي خالد التويجري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء ثلاث جامعات، اثنتان منها بمحافظتي جدة وبيشة، والثالثة بحفر الباطن .

وجاء نص التغريدة كالتالي: "خادم الحرمين الشريفين يأمر بإنشاء ثلاث جامعات في كل من: (حفر الباطن - بيشة - جدة)".

من جهة أخرى أوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أن مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والسبعين رفع إلى مقام الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطلب الموافقة على إنشاء (ثلاث) جامعات في كل من: (حفر الباطن ، وبيشة ، وشمال جدة) وقد صدر أمر خادم الحرمين بالموافقة على تحويل فرعي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الدمام، في حفر الباطن وفي المحافظات المجاورة، إلى جامعة مستقلة تسمى "جامعة حفر الباطن" وسوف تضم هذه الجامعة الكليات في محافظات حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة اثنتي عشرة كلية".

وأضاف: "كما وافق على تحويل فرع جامعة الملك خالد في محافظة بيشة والمحافظات المجاورة إلى جامعة مستقلة تسمى "جامعة بيشة"، وسوف تضم هذه الجامعة الكليات في محافظات: بيشة والنماص وبلقرن (سبت العلايا)، وتثليث، وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة ثلاث عشرة كلية".

وأشار إلى أنه سيتم تحويل فرع جامعة الملك عبدالعزيز بشمال جدة إلى جامعة مستقلة تسمى جامعة جدة، وسوف تضم هذه الجامعة الكليات في شمال جدة ومحافظات خليص والكامل، وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة ثماني عشرة كلية ومعهداً.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه سوف يتم تشكيل لجنة من وزارات (المالية، والخدمة المدنية، والتعليم العالي) لاستكمال إجراءات الفصل، ونقل الممتلكات والوظائف والموظفين.

وأكد العنقري أنه بتلك الموافقة ارتفع عدد الجامعات السعودية الحكومية إلى 28 جامعة.