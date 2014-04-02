صندوق التنمية: تفعيل برنامج "التمويل الإضافي"

أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني عن صدور إجراءات تفعيل برنامج "التمويل الإضافي" بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل.

وقال العبداني في تصريح له اليوم إن الإجراء يتضمن أن يكون المستفيد مالكاً، وصندوق التنمية العقارية والبنك راهنان للعقار، وفقاً لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد بهذا الخصوص، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل.