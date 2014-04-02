أريد اليوم أن أتحدث عن الشجاعة التي لا أحسنها إطلاقا، ففي أيام (الصحوة) وفي محاضرة لأحد المشايخ عن (الجهاد)، ولا أنسى عندما هتف بصوته الجهوري قائلا: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، (فنفذت) من بين الحاضرين قائلا له: إنني لن أطلبه حتى لو ضحيت بحياتي، وتوقف برهة وهو صامت ينظر لي بامتعاض ثم قال: لا نامت أعين الجبناء، ثم أكمل بقية محاضرته.

غير أن هناك ما يطلق عليه التهور، وهو ضرب من ضروب الشجاعة، مثل ذلك الأمريكي من أصل صيني، وكان طيارا في الحرب العالمية الثانية، يدعى (آرت شن)، تصدى لثلاث طائرات أسقط اثنتين ونفدت ذخيرته، وصدم الثالثة ثم هبط بمظلته سالما قرب حطام طائرته، وأخرج مدفعها الرشاش سليما، وحمله ثمانية أميال إلى قاعدته، وقال لقائده: هل تسمح لي بطائرة أخرى لهذا الرشاش؟!

ومعروف عن اليابانيين أنهم أكثر من طبقوا نظرية أو (موضة) الانتحار، وقد يكون لمعتقداتهم دور في هذا، وقد روى لي أحد رجال الأعمال الخليجيين هذا الموقف (الرعديد) الذي حصل له وقال:

ذهبت إلى طوكيو في الستينات الميلادية، وركبت التاكسي من المطار، ولفت نظري (نرفزة) السائق الذي طار بي بين السماء والأرض، وكلما قلت له: هدئ، زاد السرعة إلى درجة غير معقولة، وعندما ضاق بصياحي ورجاءاتي التفت لي قائلا بغضب: إننا نؤمن بتناسخ الأرواح، وحياتي هذه التي أحياها الآن لا تعجبني، لهذا أنا لا أخاف من الموت، فقد أحصل فيما بعد على حياة أفضل منها.

ويمضي رجل الأعمال الجبان قائلا لي: ما إن سمعت كلامه هذا، حتى أخرجت كل النقود التي في محفظتي ورميتها عليه وأنا أتوسل له أن ينزلني، فضحك متعجبا من خوفي وتوقف بعد أن أخذ تسعيرة العداد فقط، ثم أرجع لي بقية نقودي، فما صدقت على الله أنني نزلت في عرض الطريق السريع وأقدامي وركبي (تتصافق)، وأحسست أن ملابسي قد أصابها شيء من البلل، وهناك احتمال أنه شيء من العرق المبارك.

فضحكت من كلامه مؤيدا وأنا أقول له: فعلا إنه من العرق المبارك.

وبعيدا عن الشجاعة، فرغم ذكاء وتقدم أهل اليابان بالتكنولوجيا، إلا أن في بعضهم شيئا من (الغباوة)، ومما رواه لي نفس ذلك الرجل الخليجي، قائلا: عندما حمدت الله على السلامة، خرجت في اليوم الثاني من الفندق أتمشى على أقدامي لمدة ساعتين، وتهت بالرجوع إلى الفندق، وأخذت كذلك تاكسي، وحيث أن ذلك السائق لا يفهم الإنجليزية، أخرجت من جيبي علبة كبريت مكتوبا عليها اسم الفندق ومددتها له، فتبسم وهو يهز رأسه على أساس أنه عرف العنوان، فانطلق بي وبعد نصف ساعة وإذا به يوصلني إلى مصنع للكباريت.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

