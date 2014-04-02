مديرة مدرسة تنقذ طالبات من ماس كهربائي

قال الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المقدم جمعان بن دايس الغامدي: "إن غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي تلقت بلاغا عن طريق أحد المواطنين يفيد بوقوع ماس كهربائي في مدرسة عاتكة بنت عوف للبنات بقرية العسلة".

وأضاف المقدم الغامدي: "على الفور تم انتقال فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف من وحدة طليلان، كما تم دعم الموقف بفرقة إنقاذ وإسعاف من المركز الثاني، وعند وصول الفرق الميدانية اتضح أن الحادث عبارة عن ماس كهربائي في إحدى الغرف بالدور الثاني للمدرسة، حيث نجحت مديرة المدرسة في فصل التيار الكهربائي قبل وصول الفرق الميدانية".

وأكد الغامدي أن نجاح مديرة المدرسة ومعلماتها بالتعامل مع الحدث وطمأنة الطالبات داخل المدرسة، يأتي نتيجة تدريب منسوبات التربية والتعليم على خطط السلامة والإخلاء داخل المنشآت التعليمية. منوها إلى أنه تم استدعاء مندوب شركة الكهرباء، ومندوب التربية والتعليم بالمحافظة إلى الموقع، وسُلم الموقع لمندوب التربية والتعليم للبدء في الكشف وإصلاح الخلل، والتأكد من سلامة المنشأة حفاظا على سلامة الطالبات والمعلمات.