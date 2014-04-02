مواطنون ينقذون ثلاثة صيادين من الغرق

على ضفاف الواجهة البحرية لمدينة الدمام شرق السعودية، بدأ 3 رجال أمن وسلامة لدى أمانة المنطقة عملهم بالجولات الميدانية المعتادة على الشاطئ الشرقي للمدينة الساحلية.

وأثناء جولتهم على الواجهة البحرية لاحظوا 3 أشخاص يستنجدون بهم بعد سقطوهم في عرض البحر أثناء ممارستهم هواية الصيد على الشاطئ في ذلك الوقت، وعلى الرغم أن الإنقاذ لم يكن من المهام العملية لرجال الأمن والسلامة إلا أنهم قرروا النزول إلى عرض البحر فوراً من أجل إنقاذ الأرواح التي كادت تغرق، وبعد إنقاذهم قاموا بإبلاغ حرس الحدود والهلال الأحمر لمتابعة الحادث والإجراءات النظامية المتبعة.

ونتيجة لهذا العمل الذي وصفه قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله جواح بالشجاع، فقد قام بتكريم هؤلاء الأبطال باسم حرس الحدود في مقر القيادة بالمنطقة الشرقية، وتسلم الدروع التكريمية نيابة عن رجال الأمن بالأمانة قائد فريق الأمن والسلامة بالشركة الأمنية المتعاقدة مع الأمانة محمد العنزي، حيث قام اللواء جواح بتسليمهم شهادات الشكر والهدايا بمقر قيادة حرس الحدود بالدمام.