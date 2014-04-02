"بـادر" يوقع اتفاقية لتشجيع المنتجات الوطنية

وقع مشروع (جِوين) المحتضن ببرنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اتفاقية مع الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، لتوزيع منتجاته من الفحم والحطب الصناعي في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف تشجيع المنتجات الوطنية وتنمية القطاع الصناعي السعودي.

ووقع الاتفاقية التي حضرها الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، والمدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية الأستاذ نواف الصحاف، كل من الرئيس التنفيذي لشركة ساكو الأستاذ سمير الحميدي، والمدير التنفيذي ومؤسس مشروع جِوين الأستاذ مقبل الخلف.

وعبر الأمير تركي بن سعود بن محمد في تصريح بهذه المناسبة عن تهنئته الخالصة لمشروع جِوين وشركة ساكو بتوقيع الاتفاقية التي ستسهم في دعم المنتجات الوطنية وتشجيع الشباب السعودي على إنشاء مشروعات صناعة مبتكرة، مؤكداً سموه دعم المدينة عبر برنامج بادر لجميع المشروعات التقنية الواعدة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لرواد الأعمال السعوديين والمبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات استثمارية ناجحة تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) الأستاذ سمير الحميدي، بأهمية الاتفاقية في دعم الشباب السعودي الطموح وتطوير أفكارهم الصناعية بما يؤدي إلى توطين وتطوير الصناعة في المملكة وفتح آفاق رحبة لأبناء الوطن، مشيراً إلى حرص الشركة الدائم على دعم المنتجات الصناعية الوطنية لاسيما مثل مبادرة مشروع جِوين المتميّز والذي يعد الأول من نوعه للاستفادة من مخلفات النخيل في المملكة وتحويلها إلى فحم وحطب صناعي بجودة وكفاءة عالية تناسب جميع الاستخدامات.

بدوره عبر الأستاذ مقبل الخلف، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة ساكو الرائدة في تجارة التجزئة، لدعم منتجات مشروع جوين وإيصالها إلى جميع المستهلكين عبر فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مما يحقق المزيد من النمو والنجاح للمشروع ليكون أحد المشروعات الصناعية الكبرى في المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم السخي الذي حظي به مشروع جِوين من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر من خلال دعمه ومساعدته في تنفيذ هذا المشروع الطموح حتى تحول من مجرد فكرة إلى مشروع صناعي نجاح.

ويعد مشروع (جِوين) الصناعي المحتضن بحاضنة بادر للتصنيع المتقدم، الأول من نوعه على مستوى المملكة ودول المنطقة؛ للاستفادة من مخلفات النخيل بإعادة تدويرها وتحويلها إلى فحم وحطب صناعي بجودة وكفاءة عالية تناسب مختلف الاستخدامات، بدلاً عن السابق حيث كانت ترمى هذه المخلفات بصورة عشوائية، ويتم حرقها في المزارع، وتؤدي إلى تلوث البيئة.

وقد أسهم هذا المشروع في توفير سوق رائجة لمخلفات النخيل، والمحافظة على الأشجار نظيفة لتشجيع ملاك المزارع على نظافتها لبيع مخلفاتها، كما أسهم المشروع في دعم جهود الدولة في المحافظة على البيئة وتنمية مواردها الطبيعية.

وكان مشروع جِوين الذي يتخذ من مدينة الزلفي مقراً له، قد فاز مؤخراً بالمركز الأول في جائزة الإبداع الصناعي، وتوج بنصف مليون ريال من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أثناء رعايته للجائزة التي نظمتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، واحتل المشروع المركز الأول بجدارة، واختير بأنه من أهم الأفكار الصناعية المبتكرة التي تسهم في تنمية القطاع الصناعي السعودي.