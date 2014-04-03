أمانة الرياض تضبط 535 كيلو غراما من اللحوم الفاسدة

ضبطت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الرياض، أمس، أكثر من 535 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن الفاسدة، كما صادرت 206 قطعة أواني متنوعة غير صالحة للاستخدام.

وأغلقت الأمانة خلال الجولة التفتيشية التي قامت بها على مدى الثلاثة أيام الماضية أكثر من 24 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، فيما واصلت فرق الأمانة جولاتها التفتيشية المفاجئة على الباعة الجائلين غير السعوديين الذين يعرضون بضائعهم المتنوعة بشكل غير حضاري في الشوارع والطرقات ومنعهم من مزاولة نشاطهم.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن إيقاف أكثر من 83 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية.

