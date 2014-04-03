الصحة تشترط على حجاج الخارج شهادات سارية المفعول

اشترطت وزارة الصحة على الحجاج والمعتمرين للعام الجاري 1435 هـ، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول ضد الحمى المخية الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل قدومه إلى السعودية من أي دولة للحصول على تأشيرة الدخول.

وأشارت الصحة إلى أنه يجب ألا يزيد تاريخ شهادة التطعيم عن 3 سنوات، وأن تتولى الجهة الصحية في البلد القادم منه التأكد من إتمام عملية التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ( ACYW135).

وقالت الوزارة خلال إصدارها اليوم الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحاج والمعتمر: "أرسلنا الاشتراطات إلى سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام".

وأوضح وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور زياد ميمش أن الوزارة تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول ولديها لجنة وطنية علمية تراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، وسيتم إبلاغ كافة الجهات بأي تعديل يطرأ على تلك الاشتراطات، مثل ما حدث مع القادمين من دولتي غينيا وليبريا، مشيراً إلى أن الاشتراطات الصحية لهذا العام ركزت على عدة محاور، وهي الحمى الصفراء، والحمى المخية الشوكية، وشلل الأطفال، والتطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وبين أن الاشتراطات نصت على أن الدول الموبوءة بالحمى الصفراء هي: أنغولا - بنين - السودان- جنوب السودان - السنغال- بوركينا فاسو – جمهورية إفريقيا الوسطى – الكاميرون- بورندي- تشاد – أوغندا- الكونغو - كوت ديفوار –سيراليون- إثيوبيا - الكونغو الديمقراطية- الغابون- غامبيا - غانا- غينيا – غينيا الاستوائيـة – غينيا بيساو - توغو - كينيا- ليبيريا - موريتانيا – النيجر – نيجيريا - موريتانيا - رواندا – الإكوادور - جيانا الفرنسية - جايانا- البرازيل – بوليفيا – سورينام – بيرو – بنما - ترينداد وتوباغو - فنزويلا- كولمبيا- الارجنتين -باراغواي.

وأفاد أنه يتطلب على القادمين من هذه الدول تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد هذا المرض، طبقاً للوائــح الصحية الدولية، تفيد بتطعيمه ضد هذا المرض قبل وصوله إلى المملكة بمدة لا تقل عن 10 أيام، كما يتطلب من الطائرات والسفن ووسائط النقل المختلفة القادمة من البلدان المعلنة شهادة صالحة تفيد بإبادة الحشرات (البعوض) من على متنها.

وبالنسبة للقادمين من دول الحزام الإفريقي (السودان – جنوب السودان - مالي -بوركينافاسو - غينيا - غينيا بيساو - نيجيريا - إثيوبيا - ساحل العاج - النيجــر - بنيــن - الكاميرون - تشاد - إرتيريا – غامبيا - السنغال - إفريقيا الوسطى)، فسيتم إضافة إلى تطعيمهم في بلدانهم إعطائهم العلاج الوقائي في منافذ دخول المملكة.

وبخصوص شلل الأطفال أكد الدكتور زياد ميمش أن على القادمين من دول باكستان - أفغانستان - نيجيريا- الكاميرون- النيجر – تشاد – إثيوبيا – سوريا – الصومال – كينيا - اليمن – فلسطين (قطاع غزة، الضفة الغربية، عرب 48) تقديم شهادة تثبت حصولهم على التطعيم بلقاح شلل الأطفال الفموي قبل قدومهم للمملكة بستة أسابيع، وسوف يتم إعطاؤهم جرعة أخرى من لقاح شلل الأطفال الفموي عند وصولهم للمملكة بغض النظر عن أعمارهم .

وأبان أن الوزارة توصي كل قادم للحج أو العمرة بالتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة (أمراض القلب، أمراض الكلى ، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الأعصاب، مرض السكري) ومرضى نقص المناعة الخلقي والمكتسبة، والأمراض الاستقلابية، والحوامل، والاطفال أقل من (5) سنوات وذوي السمنة المفرطة, مشيراً إلى أن الاشتراطات تتضمن منع دخول المواد الغذائية التي يحضرها القادمون إلى المملكة ضمن أمتعتهم، ما لم تكن معلبة ومحكمة الغلق أو في أوعية سهلة الفتح للمعاينة وبالكميات التي تكفي القادمين براً لمسافة الطريق فقط.

كما أوصت الوزارة كل قادم للحج أو العمرة من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة (أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الأعصاب، مرض السكري) ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، والحوامل والأطفال بتأجيل أداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام حرصاً على سلامتهم, لافتاً النظر إلى أنه في حالة حدوث طارئ صحي يثير قلقاً دولياً أو حدوث فاشيات لأمراض تخضع للوائح الصحية الدولية في أي دولة يفد منها حجاج أو معتمرون فإن السلطات الصحية بالمملكة قد تتخذ أي إجراءات احترازية إضافية تجاه القادمين من هذه الدول (لم يتم إدراجها ضمن الاشتراطات المذكورة) بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في حينه بغرض تجنب انتشار العدوى بين الحجاج والمعتمرين أو نقلها إلى بلدانهم.