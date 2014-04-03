القبض على 40 امرأة متسولة في الشرقية

قبضت شرطة المنطقة الشرقية على 40 امرأة متسولة خلال الشهر الماضي، من أصل 67 منهم 6 رجال، و21 طفلاً، وبلغت نسبة الأجانب منهم 28 % مقارنة بإجمالي المقبوض عليهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه تم التحفظ على الحالات والمضبوطات التي وجدت بحوزتهم وتحريزها بشكل محكم وتسليمهم لجهة الاختصاص، وذلك بإحالة المضبوطين من المواطنين لمكتب المتابعة الاجتماعية، أما الأجانب فيتم تسليمهم لإدارة توقيف الوافدين بحكم الاختصاص.

ونفذت شرطة المنطقة خلال الشهر الماضي عدداً من المسوحات الميدانية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تقوم بها قوة المهام والواجبات الخاصة بالمنطقة، في إطار مكافحة ظاهرة التسول، وبمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكتب المتابعة الاجتماعية، حيث قامت القوة المخصصة بمسوحات ميدانية مكثفة شملت مواقع متعددة لإشارات مرورية ومساجد وأسواق بحاضرة الدمام، جاءت بعد جمع معلومات دقيقة ومتابعة سرية لأماكن توزيعهم ووجودهم.

