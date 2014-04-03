النوم "مخرج"

المواطن السعودي البسيط ربما يكون أكثر من يقدس ( النوم ) كأسلوب حياة .. ويخاف أن يتسلل واقعه لأحلامه الوردية حتى أصبح يطلق مصطلحات عدة كـ ( خيشة ) نوم .. !

ما الجميل في واقع المواطن السعودي حتى يبقى مستيقظاً ؟!

هذا الواقع كان غمامياً حتى عرته وسائل التواصل الاجتماعي لنكتشف بأننا نعيش في شبه غابة يجاورك فيها قتلة، ومتحرشون، ولصوص مال عام، ولصوص مال خاص، وقضايا عنف ضد النساء، ومعلمون مستهترون بالنظام التعليمي، وقرارات مجلس شورى عجيبة عن بيض حباري، ومناقشة استقدام عاملات منزلية من المغرب، وقروض بنكية مخيفة، وتلاعب بالأسعار، وارتفاع العقار وانخفاضه والكثير.

واكتشف المواطن المسكين بأن أشباهه ليسوا أربعين وفقط، بل تعدوا ذلك بأرقام ليصبح الهم السعودي واحدا، والمواطن السعودي في الغالب كأنه مواطن واحد .

يخاف السعودي من أن يسقط في فخ ( القروض ) في شبابه، ولكنه بمحض إرادته يسقط فيها في كبره .. ثم تجر القروض والديون البنكية ديوناً أخرى تقرض راتبه الشهري حتى يصل به الحال إلى أن ( ينام ) متجاهلاً صراخ زوجته والتي تقارن بينه وبين زوج أختها أو صديقتها من ميسوري الحال .. !

ينام السعودي على هم ويستيقظ على هم أهم ..

ليجد نفسه مندفعاً وبشدة على متنفسه الوحيد مواقع التواصل الاجتماعي ليبث فيها همه وشكواه، وقد يتعدى ذلك بأن يشتم ويقذف بغير وجه حق وحينما تسأله لماذا ،، عيب يخبرك بأنه ( منفس ) شوي !

المواطن السعودي ربما يكون الوحيد الذي يستيقظ حزيناً كل صباح على عكس العالم .. فمنذ أن يزيل لحافه حتى تتعلق هموم الصباح بعنقه من زحمة السير إلى روتين الدوام إلى تسديد الفواتير وإلى طوابير الدوائر الحكومية .. لذلك يندب حظه ويقول ( يالله صباح خير ) .. وقبل أن ينهض من فراشه ( يقرص ) زوجته قائلاً: قومي صحي العيال .. وبتثاقل ونصف إغماءة تخبره زوجته قائلةً ( حليب وأكياس زبالة ودجاج وطماط ) ولا تنسى أغراض مادة الفنية للبنت .. !

وفي أولى خطواته المترنحة لدورة المياه يدندن السعودي بحزن ( لنا الله ) وربما يستشهد بمثل شعبي قائلاً: زود على فقر دراهم فقر دم .

ثم تقولون بأن السعودي أكسل ( مواطن ) في العالم ؟ إنه يهرب دائماً من همه للمقاهي والنوم والسفر ولو بدين مؤجل وربما خيارات أخرى.

صباح الخير عزيزي السعودي ،، ربما شاركتك نص همك أو همك كله .. لست وحدك، الحزن واحد والنوم واحد .. لكن السؤال المحير: بماذا تحلم إذا نمت ؟!

أخاف من كونك قد تتعدى حدودك في أحلامك، انتبه وكن حذراً من حاجتين: من القروض البنكية، ومن أن تثير غيرة النائمة بجوارك .

