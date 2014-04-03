تأهيل وتوظيف 1000 متقدم بمشروع "كفيف كفو"

قال رئيس إدارة جمعية المكفوفين الدكتور ناصر الموسى: "إن مشروع تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر "كفيف كفو"، يهدف إلى تأهيل وتوظيف ومتابعة وتقويم 1000 متقدم على مستوى المملكة من المرحلة دون الابتدائية إلى المرحلة الجامعية بنسب توظيف متفاوتة، حيث سيكون ضمن الوظائف (معلم، مدخل بيانات، مسوق هاتفي، موظف خدمات عملاء، مأمور سنترال، باحث، مسؤول تغليف وتعليب، مبرمج، موظف تسويق إلكتروني)".

وأشار الموسى إلى أن التوظيف يتم عبر عدة مراحل بدءًا من استقطاب جميع المستهدفين من مختلف مناطق المملكة، مروراً بعملية تقييمهم، ووضع خطة مهنية وتدريبية لهم، إلى أن يتم توظيفهم ومتابعتهم وتقويمهم .

وبين الدكتور الموسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بجامعة الأمير سلطان عدة نقاط للمشروع منها: الدمج الوظيفي، وخلق البيئة المناسبة، والتجارب العالمية، وما هو المناسب في هذا الإطار، كما تحدث رئيس الجمعية محمد الشويمان، عن دور الجمعية، وعملها، والتجارب السابقة، والحماية القانونية، والحلول المطروحة، واختتمها بالحديث عن أهمية المشروع.

من جانبها تحدثت مديرة مشروع "كفيف كفو" عهود التميمي، عن مميزات مشروع كفيف ومنها: (الاستقطاب - طرق الاختيار - البرامج التدريبية المخصصة والمبنية للمكفوفين، توفير بيئة عمل صالحة للعمل تتوافق مع الحد الأدنى لعمل المكفوفين - مكافحة التوطين الوهمي - توفير الحماية القانونية لعقود المكفوفين).

