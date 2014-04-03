عاملة منزل تنتحر بسلك كهربائي في الطائف

قتلت عاملة منزلية نفسها في منزل كفيلها، صباح أمس، في محافظة الطائف، بعد لفّها سلكاً معدنياً حول رقبتها.

إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، أن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة عاملة منزلية تعمل تحت كفالته، وذلك في حي مسرة بمحافظة الطائف".

وزاد المقدم القرشي: "فور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة السلامة والجهات ذات العلاقة إلى الموقع، ومن خلال إجراءات المعاينة والفحص اتضح وجود امرأة من جنسية إفريقية في الـ40 من عمرها، متوفاة نتيجة إيذاء نفسها بربط سلك كهربائي حول رقبتها، وذلك في سطح منزل كفيلها".

وانتهى المقدم القرشي إلى أنه تمت إحالة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إكمال إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.