عبدالله المطلق: فكرة الجهاد اختلفت

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن فكرة الجهاد اختلفت باختلاف واقع البلاد الإسلامية.

وأضاف خلال برنامج "همومنا" على التلفزيون السعودي، أن الإسلام لا يقرّ أعمال القتل والتفجير وقطع الرؤوس، لافتاً إلى أن الجهاد ليس أمراً مطلوباً دائماً وفي كل حالة، أو مظلمة تقع في العالم الإسلامي.

وأكد المطلق أن تعقيدات الحياة وتداخلها وتشابكها تتطلب أن يكون هناك عمل مؤسساتي، وأن يكون القرار لولي الأمر وليس لغيره، كون ولي الأمر لديه مصادر المعلومات والاستخبارات، والتقييم السياسي والاقتصادي.