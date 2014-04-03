وزير المياه والكهرباء يوقع 29 عقداً بـ621 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين (29) عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تتجاوز (621) مليون ريال.

واشتملت العقود الموقعة على عقد إنشاء وتصميم محطة تنقية المياه لمشروع مياه تبوك الشامل بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (214,615,642) ريالاً، وعقد مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة المجاردة (المرحلة الثانية) بمنطقة عسير بمبلغ قدره (97,056,080) ريالاً.

كما شملت العقود إكمال مرحلة (3/و) من الخط الرئيس إلى (المعرش، والدابية، وبدع بن حويط، والعرادية، وفيضة الأحامرية، وبدائع الأحامرية، والحليفا العليا، والذكري، والخفيج، والحماد، والحميمة، والمخزوق، وعماير المرير، والشعيلاء) بمنطقة حائل بمبلغ قدره(49,891,654) ريالاً.

وتضمنت العقود أيضا مشروع تنفيذ شبكة مياه تربة وخزان علوي سعة (750) مترا مكعبا يوميا بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (37,990,950) ريالا، بالإضافة إلى عقد مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه التحلية من مفرق الباحة (أبوراكة إلى الخيالة) بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (37,222,000) ريال .

كما تضمنت عقود وزارة المياه والكهرباء عقدا لمشروع إنشاء محطات تنقية مياه مصغرة بسعة (300) متر مكعب يوميا (المرحلة الثانية) بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (32,798,800) ريال، وعقد مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة من خزانات التحلية إلى خزانات المياه بصامطة والطوال والموسم بمنطقة جازان بمبلغ قدره (28,850,050) ريالا، وعقد تأمين مياه الشرب بوساطة الناقلات لمراكز وهجر وقرى محافظة يدمة بمنطقة نجران بمبلغ قدره (20,304,000) ريال، وعقد الإشراف على مشاريع إنشاء شبكات المياه وملحقاتها بمدينة بريدة (المرحلة الثانية) بمنطقة القصيم بمبلغ قدره (10,676,520) ريالا، وعقد مشروع إنشاء محطة ضخ المياه بجوار خزان السد بمدينة أبها بمنطقة عسير بمبلغ قدره (9,748,664.25) ريالا، وعقد سقيا أهالي مدينة تبوك بمبلغ قدره (9,590,760) ريالا, إضافة إلى عقد إنشاء سد وادي محيطة بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (8,129,975.04) ريالات.

فيما شملت العقود عقد تسوير بمحافظات القويعية والدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (6,972,247) ريالا، وعقد مشروع توريد وتركيب معدات وأجهزة تحكم للآبار الجديدة بمحطة تنقية المياه السابعة ببريدة بمنطقة القصيم بمبلغ قدره (6,305,220) ريالا، وعقد تأمين المياه بواسطة الناقلات للمجموعة الثانية بمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (6,242,400) ريال، وعقد إنشاء سد الأخضر آل مسفر بمحافظة أبها بمنطقة عسير بمبلغ قدره(5,850,566.40) ريالا، وعقد مشروع إنشاء محطة تنقية مياه مصغرة بسعة (1000) متر مكعب يوميا بهجرة لينة بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (5,480,150) ريالا، وعقد تنفيذ حملة توعوية على لوحات الطرق داخل مدن (الرياض، وجده، والدمام، والخبر) بمبلغ قدره (5,183,360) ريالا، وعقد تأمين المياه بوساطة الناقلات (المجموعة الثانية) بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (5,124,600) ريال، بالإضافة إلى عقد الإشراف على مشروع تنفيذ شبكة مياه وخزان علوي بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (4,419,000) ريال.