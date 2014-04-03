ولي العهد يوجه بضرورة تفعيل دور هيئة الغذاء والدواء

وجه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بضرورة قيام هيئة الغذاء والدواء بالمسؤوليات المناطة بها، خاصة أنها تتعلق بصحة المواطن في غذائه ودوائه، وهما محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

واستعرض ولي العهد السعودي، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الثاني عشر للهيئة بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول أعماله والمواضيع المطروحة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي ستسهم في نقلة نوعية للهيئة العامة للغذاء والدواء.