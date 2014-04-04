وإيجاد أنشطة جديدة لتشغيل المرأة معناه الاستغناء عن الوافدين الذين كانوا يشغلون هذه الأنشطة وبالتالي تخفيض نسبة البطالة بين النساء وهو ما يسعى إليه الجميع، ولذلك فنحن نرحب بها كل الترحيب، فقد أعلنت وزارة العمل انطلاق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، بإدراج سبعة أنشطة تتمثل في محال بيع العطورات النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة ومستلزمات رعاية الأمومة، وقد أحسنت الوزارة حين نظمت ساعات عملهن لكي لا تتعارض مع واجباتهن الأسرية وخاصة العمل بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، على أنّ هذا كله جهد المقل فبوسع الوزارة أن تعمل أكثر منه، وأنا أؤيد ما قاله وكيل الوزارة للتطوير والتخطيط الدكتور فهد التخيفي من أنّ البطالة بين النساء لا يمكن القضاء عليها عبر برنامج واحد هو «المستلزمات النسائية» والحل الناجع هو تطبيق نظام العمل عن بعد، وهو ما اقترحته فعلًا وكتبت عنه في نثار سابق، خاصة وأنه يبدد مخاوف البعض من العمل المختلط مع الرجال، ويمكن المرأة من القيام بأنشطة قيادية، ولا تتعارض مع واجباتها الأسرية حيث يمكن أن تعمل في منزلها، فلماذا نحجم عن ذلك؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"