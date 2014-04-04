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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

أنشطة جديدة لتشغيل المرأة

وإيجاد أنشطة جديدة لتشغيل المرأة معناه الاستغناء عن الوافدين الذين كانوا يشغلون هذه الأنشطة وبالتالي تخفيض نسبة البطالة بين النساء وهو ما يسعى إليه الجميع، ولذلك فنحن نرحب بها كل الترحيب، فقد أعلنت وزارة العمل انطلاق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، بإدراج سبعة أنشطة تتمثل في محال بيع العطورات النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة ومستلزمات رعاية الأمومة، وقد أحسنت الوزارة حين نظمت ساعات عملهن لكي لا تتعارض مع واجباتهن الأسرية وخاصة العمل بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، على أنّ هذا كله جهد المقل فبوسع الوزارة أن تعمل أكثر منه، وأنا أؤيد ما قاله وكيل الوزارة للتطوير والتخطيط الدكتور فهد التخيفي من أنّ البطالة بين النساء لا يمكن القضاء عليها عبر برنامج واحد هو «المستلزمات النسائية» والحل الناجع هو تطبيق نظام العمل عن بعد، وهو ما اقترحته فعلًا وكتبت عنه في نثار سابق، خاصة وأنه يبدد مخاوف البعض من العمل المختلط مع الرجال، ويمكن المرأة من القيام بأنشطة قيادية، ولا تتعارض مع واجباتها الأسرية حيث يمكن أن تعمل في منزلها، فلماذا نحجم عن ذلك؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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