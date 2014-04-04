الدفاع المدني ينتقد مستشفى أسنان تبوك

علمت "العربية.نت" أن الدفاع المدني أصدر تقريراً حول مبنى تخصصي الأسنان بمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك، انتقد من خلاله المبنى وعدم توفر وسائل السلامة فيه.

وقال الدفاع المدني في التقرير إن المبنى لا يتوفر فيه وسائل السلامة إضافة إلى أن موقعه غير ملائم لعدم وجود مخرج للطوارئ، وذلك بسبب مباني الأقسام الأخرى التي تحيط به من جميع الجهات، والازدحام الشديد في الأجهزة مقارنة بضيق المكان ما يؤثر على طريقة التهوية ويؤثر على صحة العاملين في ظل وجود مواد كيمياوية وأبخرة .

ويعمل في المستشفى 60 موظفاً، يتوزعون بين ممرضين وأطباء، وهو مكون من 13 عيادة ومعملا وغرفة أشعة بالإضافة لعدد من المكاتب الإدارية.