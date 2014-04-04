إنقاذ بحارة تعطل قاربهم في البحر المفتوح

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع الرويس بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الخميس من إنقاذ اثنين من البحارة من الجنسية البنغلاديشية كانا على متن قارب الصيد المسمى (نور الإسلام) بعد تعرض قاربهم لأعطال فنية بالقرب من شعب ابو مدافئ في البحر المفتوح.

حيث قامت الدوريات بعد أن تلقت بلاغا من غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة يفيد بتأخر القارب عن موعد عودته المقررة مساء الأربعاء، بعمليات البحث من خلال طرق البحث العلمية ونطاقات البحث المعدة بهذا الخصوص وأعد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ إجراءات طلب وتجهيز طائرات عامودية للمشاركة في عمليات البحث نظرا للظروف الجوية التي تمر بها المنطقة من ازدياد في سرعات الرياح وارتفاع الأمواج حيث تمكنت الدوريات من العثور على القارب وطاقمه وهم بصحة جيدة وتمت مساعدتهم وإيصالهم لمركز ذهبان .