حريق في سكن العازبات بمستشفى عنيزة

أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن فرق الدفاع المدني باشرت فجر هذا اليوم حادث التماس كهربائي في سكن ممرضات بمستشفى الملك سعود في عنيزة.

وقال في تصريحات صحافية: "الحادث عبارة عن التماس في موقد كهربائي بغرفة بالدور الثاني من سكن الممرضات نتج عنه احتراق جزء بسيط من الغرفة وانتشار الدخان في أجزاء من المبنى".

وأضاف: "فرق الإنقاذ قامت بالتأكد من عدم وجود متضررات أو محتجزات داخل المبنى".

من جهتها أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة أعلن الشفرة الحمراء، بسبب حدوث حريق بسيط في مطبخ إحدى شقق الممرضات العازبات بالمستشفى في الساعة 6 من صباح الجمعة، وتم على إثره اتخاذ الخطوات اللازمة، حسب البروتوكول المنظم لذلك بإبلاغ إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم وإدارة الدفاع المدني وفرق الأمن والسلامة بالمستشفى بعد سماع صوت صافرات الإنذار بإخلاء السكن من الممرضات، ومحاصرة الحريق حيث باشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وتمكنت من إخماده في السابعة صباحاً، مرجعة أسبابه إلى ماس كهربائي مبدئياً، وتم إلغاء الشفرة الحمراء في الثامنة صباحاً دون أي إصابات أو أضرار جسدية، وقد شرعت إدارة المستشفى في إصلاح الأضرار وإعادة المبنى إلى الخدمة سريعاً.