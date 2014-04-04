خادم الحرمين يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض، مساء اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قادماً من روضة خريم. وكان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر وعدداً من أصحاب السمو الملكي والأمراء.

ووصل في معية خادم الحرمين، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله، إضافة إلى عددا من أصحاب السمو الملكي والأمراء.