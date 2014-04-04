سرقة 3 سعوديين في الأردن وتصويرهم في أوضاع مخلة

كشفت أجهزة أمن أردنية أمس عن قضية سلب لثلاثة مواطنين سعوديين بعد تعرضهم لعملية سطو مسلح في منطقة الجبيهة بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت مصادر أمنية أردنية لـ"العربية.نت" إن ثلاثة أشخاص سعوديين ورابعهم مواطن أردني تعرضوا للسطو المسلح من أشخاص مجهولين، ثم صوروهم في أوضاع مخلة وسلبوا نقودهم ووثائقهم، ثم هددوهم بأنه في حالة الإبلاغ سينشرون صورهم في هذه الأوضاع المخلة.

وأوضح الأمن الأردني أن الأشخاص لم يتقدموا للأجهزة الأمنية بأي بلاغ خشية الفضيحة، ولكن تم كشف الأمر مصادفة بعد اشتباه رجال الأمن بمحاولة إخفاء أحد المشبوهين وثيقة حاول إخراجها وهو في أحد المراكز الأمنية أثناء زيارته لأحد الموقوفين المشبوهين، حيث تم تفتيشه وعثر في حوزته على رخص قيادة وبطاقات ائتمان تعود إلى مواطنين سعوديين، واعترف الشخص بما قام به ورفاقه، وتم مباشرة التحقيقات ومخاطبة السفارة السعودية بالحادثة.

وأكدت المصادر أن الأشخاص السعوديين عادوا إلى المملكة.