مباشرة حريق في دورية أمنية

‏‫صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي بأنه "في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر هذا اليوم الموافق ٤ جمادى الثاني 1435 وأثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بنقطة تفتيش طريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة اندلع حريق بإحدى سيارات دوريات الأمن التي كان محركها في وضع التشغيل، وتم إبلاغ الدفاع المدني في حينه وباشر الحالة واتضح بعد عملية الإطفاء أنه نتيجة ماس كهربائي، ولم يصب أحد من رجال الأمن أو المتواجدين بالموقع ولله الحمد".

وأضاف أن الحالة تمت متابعتها من قبل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وبإشراف مباشر من مدير دوريات الأمن العميد سعيد القرني.