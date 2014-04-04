"مدني" العاصمة المقدسة ينقذ عاملين احتجزا بعمارة

‏أوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني أن فرقتي إنقاذ وسيارة سلالم تابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة باشرت اليوم حادث احتجاز عاملين داخل منطقة محصورة بين إحدى العمائر السكنية ومنطقة جبلية بحي العزيزية (محبس الجن)، وتقدر أبعاد هذا الموقع بعرض 3 أمتار وطول 18 متراً وعمق يصل إلى 25 متراً .

وأشار إلى أنه تم إنزال أفراد الإنقاذ إلى موقع الاحتجاز، وجرى تثبيت المحتجزين في نقالة الإنقاذ وإخراجهم عن طريق سيارة السلالم إلى موقع آمن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وأشار العلياني إلى أن المحتجزين تعرضا لإصابة بحروق على خلفية انفجار لحظي لسحابة غاز متسرب أثناء القيام بأعمال العزل لجدران البدروم والخزانات بالأسفل ﻻ يزال التحقيق قائماً لمعرفة أسباب الحادث .

وطالب العلياني الشركات والمقاولين بأخذ كامل الاحتياطات ووسائل السلامة اللازمة التي تضمن بعد الله سبحانه سلامة العاملين أثناء أداء أعمالهم.