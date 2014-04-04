مهرّب يتسبب في وفاة وإصابة 15 شخصاً

تسبب مهرّب في وفاة وإصابة 15 شخصاً، اليوم الجمعة، خلال حادث مروري وقع في جازان.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، ياسر النعمي، إنه عند الساعة الواحدة ظهراً تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة من نوع جيب على متنه مجموعة من مجهولي الهوية مع أحد المهربين.

وأضاف أنه عند مباشرة الحادث تبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 شخصاً، تم نقل 10 إصابات منهم وهي خطيرة إلى مستشفى الدرب العام، وحالتين خطيرة جداً إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان بواسطة الإسعاف الجوي، وحالة واحدة بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

