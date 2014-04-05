إصابة 5 أشخاص بعد سقوط مسكنهم عليهم

أصيب خمسة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة بعد سقوط مسكنهم وهم بداخله، بسبب الرياح الشديدة التي اجتاحت منطقة نجران.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في نجران سعود آل دويس إن العمليات تلقت الساعة 5:52 مساء بلاغاً يفيد بوجود مصابين بسبب انقلاب بركس سكن لعمال شركة في حي الخالدة بعد سلطانه بـ10 كيلومترات، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع، وقد باشرت هذه الفرق الموقع وتبين وجود 5 مصابين أحدهم إصابته خطيرة، والأربعة الآخرون إصاباتهم متوسطة الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم ونقلهم جميعاً إلى مستشفى الملك خالد بنجران.