طالب يدخل المدرسة بمسدس و20 ألف ريال

تحفظت الجهات اﻷمنية في العاصمة المقدسة على أخوين شابين، وذلك بعد ضبط سلاح ناري (مسدس) ومبلغ مالي مقداره 20 ألف ريال بحوزة أحدهما في إحدى مدارس منطقة مكة المكرمة.

إلى ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي أن "الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تبلغت من إحدى إدارات المدارس بوجود سلاح ناري من نوع مسدس ومبلغ 20 ألف ريال، بحوزة طالب بالمرحلة المتوسطة، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى الموقع، وبعد إجراءات الاستدلال تم ضبط الطالب المتهم، واتضح أنه سعودي الجنسية يبلغ من العمر 16 عاما، وعند سماع أقواله أفاد بأن السلاح والمبلغ خاص لأخيه الأكبر، وأن سبب إحضارها إلى المدرسة يعود لخلافات سابقة بينهما".

وأكد أنه تم استدعاء أخي المتهم، واتضح أنه شاب عشريني، واعترف بما نسب إليه، فيما تم إحالتهما برفقة المضبوطات وملف القضية للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.