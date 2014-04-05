نجاة 9 أشخاص بعد انهيار جبل

أخلى الدفاع المدني بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة منزلاً بوادي ريم بقرية "الطرف "مكوناً من دور واحد تسكنه عائلة من تسعة أفراد، بعد انهيار جبلي بالقرب منه.

وأوضح نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المقدم عبدالله الظبية، أن مركز القيادة والسيطرة بالدفاع المدني بالمنطقة تلقى بلاغاً بانهيار جبلي بالقرب من أحد المنازل بقرية الطرف بوادي الريم بمحافظة قلوة، حيث تم تحريك دورية السلامة للموقع وفرقة إنقاذ، واتضحت صحة البلاغ ما استوجب إحضار "شيول" تابع للدفاع المدني في حينه لفتح الطريق المؤدي للمنزل وتأمين الموقع لحين إخلاء الأسرة.

وأضاف أنه "بعد تأمين الموقع تم الطلب من صاحب المنزل المعرّض للخطر وأسرته المكونة من ثمانية أشخاص الإخلاء حفاظاً على سلامتهم، حيث تم تأمين مسكن للمواطن وعائلته، وإيوائهم بإحدى الشقق المفروشة بالمحافظة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن الدفاع المدني بمحافظة قلوة قام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على الموقع لتقدير مدى خطورته والإجراءات الواجب اتباعها، حفاظاً على سلامة المواطن وأفراد أسرته ومنزله من أي خطر قد يحدث مستقبلاً.