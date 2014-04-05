وفاة مخالف ونجاة خمسة في انقلاب دورية أمنية

توفي وافد ونجا خمسة آخرون، فيما أصيب رجلا أمن بجروح طفيفة ونقلا إلى المستشفى إثر انقلاب دورية أمنية كانت تقلهم على طريق الشعيبة المؤدي إلى مكة المكرمة.

وفي بيان للناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، فإن القوة الخاصة بأمن الطرق باشرت، صباح اليوم السبت، حادث انقلاب مركبة رسمية تابعة لشرطة العاصمة المقدسة، على طريق الشعيبة المؤدي إلى مكة المكرمة، وذلك بسبب تعطل أحد الإطارات الأمامية للمركبة.

وأوضح "الدورية كانت في مهمة رسمية لنقل ستة مخالفين من جنسية إفريقية، وتسبب الحادث في وفاة أحدهم، وتم نقل جثمانه للجهات المختصة لإكمال اللازم، فيما أصيب رجل اﻷمن قائد المركبة ومرافقه، وتم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، بينما لم يصب أحد من بقية المخالفين ولله الحمد".