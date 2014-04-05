"الشورى" يصوت على إلزام التربية بـ"رياضة البنات"

يصوت مجلس الشورى، الاثنين المقبل، على توصية تلزم وزارة التربية والتعليم بإدراج رياضة البنات ضمن مناهج التعليمية للطالبات في جميع مراحله.

وأوضح المجلس في بيان له، اليوم، أن توصية الإلزام نصت على أن يتوافق هذا الأمر مع طبيعة الطالبات، وأن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.

ويأتي ذلك بعدما يطرح الأعضاء في الجلسة نفسها، التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي الماضي.

وسيناقش المجلس أيضاً في نفس الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433/1434هـ.

ويستكمل المجلس في الجلسة العادية الثامنة والعشرين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434هـ.

ويناقش المجلس – في الجلسة ذاتها - تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.