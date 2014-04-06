الأمير تركي بن سلمان يستقيل من "الأبحاث والتسويق"

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في بيان لها، الأحد، عن استقالة رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز (عضو تنفيذي) بتاريخ 6-4-2014 من مجلس الإدارة، بموجب خطاب الاستقالة بتاريخ 6-4-2014.

وتأتي الاستقالة لأسباب خاصة، وقد وافق المجلس بقرار صادر عنه بتاريخ 6-4-2014 بحيث تكون سارية من تاريخ القرار. وعبر أعضاء المجلس عن جزيل شكرهم وامتنانهم لكل ما قدمه الأمير تركي بن سلمان للمجموعة خلال فترة ترؤسه مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

كما أعلنت المجموعة كذلك عن استقالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الدكتور عزام بن محمد الدخيل، من منصبه بتاريخ 20-03-2014، وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على الاستقالة بتاريخ 03-04-2014 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 03-04-2014.

وتعود الاستقالة إلى أسباب خاصة، وسوف يستمر الدكتور عزام بن محمد الدخيل عضواً في مجلس الإدارة للمجموعة واللجان الأخرى المنبثقة عن المجلس وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 30 أبريل 2015.

وبهذا الصدد تقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة بالشكر والتقدير للدكتور عزام بن محمد الدخيل على الجهود القيمة خلال فترة عمله التنفيذي في المجموعة.