الجوازات تبدأ بالزي الجديد وتخصص مساراً للنساء

بدأت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، بلبس الزي الجديد لموظفيها في المطارات، بدلاً من الزي العسكري.

ورصدت "العربية.نت" لبس الزي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي وجهت به المديرية لتطبيقه في أربعة مطارات رئيسية كمرحلة أولية، على أن يتم تعميمه في جميع المنافذ الجوية والبرية.

وكشف مدير العام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، عن تخصيص كونتر (مسار) لاستقبال المسافرات، تعمل به موظفة تابعة للجوازات لإنهاء إجراءاتهن مباشرة دون إجراء المطابقة، والتأكد من صاحبة الجواز، والرجوع مرة أخرى لموظف الجوازات ليختم الجواز الذي يأخذ وقتاً.