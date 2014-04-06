انتشال جثة امرأة مجهولة من مجاري الصرف الصحي

انتشلت فرق إنقاذ الدفاع المدني جثة امرأة من أسفل خزان صرف صحي، يشتبه بأن تكون للمرأة "الأربعينية"، التي أعلن عن اختفائها في ظروف غامضة بقرية الناصفة بمدينة سكاكا (شمال السعودية).

وتعاني المرأة الأربعينية من اضطرابات نفسية وصحية، وقد فقدت في قرية الناصفة التابعة لمركز صوير في الجوف، بعد أن أعلن الناطق الإعلامي في المدينة المقدم عطا الله الرويلي بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخه منه، أن الإدارة تلقت بلاغاً من شرطة المنطقة، بطلب مشاركة فرقة إنقاذ في عملية البحث عن سيدة "أربعينية" مفقودة، يُعتقد بسقوطها في خزان صرف صحي بقرية الناصفة شمال سكاكا، مؤكداً أن فرقتي إنقاذ من إدارة الدفاع المدني بسكاكا تباشران حالياً عملية البحث.