بالصور.. حريق مفتعل في مدرسة حكومية

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة حائل ظهر اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حريق داخل إحدى المدارس الثانوية شرق مدينة حائل.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، الرائد نافع الحربي، لـ"العربية.نت" أن فرق الإطفاء والإنقاذ انتقلت إلى موقع الحادث مباشرة، وتم عمل الاحترازات الأولية بعد التأكد من مدير المدرسة بأن الحريق في منطقة محدودة وبعيدة عن الطلبة، وعند الوصول وُجد الحريق في مجموعة من الكتب ومخلفات الأوراق وبعض المقاعد الدراسية في سطح المنشأة، وجرى إخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر تذكر.

وأشار الحربي إلى أن حادث الحريق قد سُلّم للشرطة للاشتباه بجنائية الحريق التي اتضح أنها فعل فاعل.