"العربية.نت" تنشر تفاصيل شاب وقع في بئر لمدة 3 أيام

بعد مضي ساعات من إعلان الدفاع المدني والهلال الأحمر في السعودية عن إنقاذها شاباً سقط داخل بئر، حصلت "العربية.نت" على تفاصيل ذلك بعدما تحدثت مع عائلته، بدأت بخروجه من الرياض للتنزه في المزاحمية، مروراً بدخوله في غيبوبة بعد سقوطه داخل البئر، والشكوك التي أثيرت حوله من أنه من الجن، ونهاية بوصول فرق الإسعاف.

بدر الباز (29 عاماً) خرج من منزله في مدينة الرياض يوم الخميس الماضي بنية التنزه في محافظة المزاحمية (100 كلم تقريباً جنوب الرياض)، وبعد وصوله علقت سيارته في الطين في منطقة صحراوية، وبعد حلول الظلام حاول الشاب أن يتجول على قدميه، آملاً أن يجد من يساعده، وأثناء سيره صعد جبلاً ترابياً، أو ما يعرف محلياً بـ"العقم"، وأثناء نزوله تعثر، ما تسبب في سقوطه داخل بئر كانت خلف الجبل، ليدخل بعدها في غيبوبة لم يفق منها إلا مساء اليوم الثاني (الجمعة)، ليبدأ بالمناداة والاستغاثة والتعريف بنفسه، لكي لا يشكك المارة بأنه من الجن، لكن محاولاته لم تنفع.

وفي عصر يوم أمس، وأثناء استمراره بطلب الاستغاثة، صادف مرور منير البقمي وابنه اللذين كانا يسيران برفقه إبل يمتلكانها ومعهما كلب توقف عند البئر وبدأ بنباح متواصل لم يتوقف، فذهب الابن إلى جوار الكلب وسمع صوت المناداة، وأخبر والده، لكنه لم يصدقه في الوهلة الأولى، وبعد إصرار الابن ذهب الوالد وسمع الصوت بنفسه، فسأل بعد البسملة: "أنت من الإنس أو الجن؟"، فأجابه: "أنا إنسان واسمي بدر الباز، الحقني".

بدوره، أبلغ البقمي الدفاع المدني والهلال الأحمر الذي قدم إلى الموقع وأنقذ الباز الذي يرقد حالياً في مستشفى الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ويعاني من كسر في الحوض.