خلاف أسري يتحول إلى قتل بجدة

‏‫تبلغت الجهات الأمنية بشرطة جدة، الاثنين الماضي، بوقوع مشاجرة بين شخصين من جنسية آسيوية ما أدى إلى إصابة أحدهم بضربة بالغة على رأسه وذلك في حي العزيزية بجدة.

وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون بمركز شرطة الشرفية إلى الموقع، وبعد إجراء التحقيقات الأولية اتضح أن الخلاف يعود لمشاكل أسرية بين الطرفين، حيث بدأت المشاجرة بالاشتباك بالأيدي، ما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضاً وضرب رأسه بالإسفلت وتعرضه لكسر بالجمجمة، حسب التقرير الطبي الصادر من المستشفى، كما تبين أن حالته غير مستقرة.

وتم ضبط الجاني وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق في قضية المشاجرة والذي صدر بحقه توقيف على ذمة التحقيق لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول جمادى الآخرة 1435 هـ، بينما صدر تقرير طبي آخر في يوم الخميس 3 جمادى الآخرة يفيد بوفاة المجني عليه إثر تدهور حالته الصحية، وعلى ذلك اختلف مجرى القضية من مشاجرة إلى قضية قتل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أنه في يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1435 هـ باشر رجال الأمن بشرطة محافظة جدة حادثة مشاجرة بين شخصين آسيويين في العقد الرابع من عمريهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما، وأكد أنه تم ضبط الجاني والتحفظ عليه وإحالته وملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.