شاب يعود إلى الحياة بعد 3 أيام من سقوطه داخل بئر

عاد شاب إلى الحياة مجدداً بعد مضي ثلاث ليال من سقوطه داخل بئر في ضواحي العاصمة الرياض.

بدأت تفاصيل الحكاية، بحسب ما حصلت عليها "العربية.نت"، من جهازي الدفاع المدني والهلال الأحمر اللذين تلقيا عند الساعة 6:45 من مغرب اليوم بلاغا من مواطن عن تواجد شخص داخل بئر في أحد الأماكن البرية بالمزاحمية سمعه يستنجد بالمارة لإنقاذه.

وفي الوقت الذي قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني، محمد الحمادي، إنه تم تحرك 3 فرق إنقاذ وعربات إنارة، أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض، أحمد العنزي، أنه تم توجيه فرقة إسعافية وطائرة إسعاف الجوي للموقع.

وبعد وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع، نزل رجال الإنقاذ إلى أسفل البئر، وقدموا إسعافات أولية للمصاب، وتم تأمينه داخل نقالة الإنقاذ، وإخراجه من البئر باستخدام حبال الإنقاذ، ليتم نقله فورا للمستشفى وهو بحالة مستقرة.

وتم نقل الشاب عن طريق فرقة إسعاف المزاحمية إلى الإسعاف الجوي المتمركز خارج الموقع، حتى تم إدخاله إلى مستشفى الأمير سلمان بالرياض.