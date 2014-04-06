شرطة مكة تحقق في قضية وجود جثة متحللة في مزدلفة

فتحت شرطة منطقة مكة المكرمة تحقيقاً موسعاً في قضية العثور على جثة مجهولة الهوية في أسفل جبال مشعر مزدلفة، تم تحديد زمن الوفاة قبل ستة أشهر مضت، في موقع بعيد عن المناطق السكنية في العاصمة المقدسة.

وعلمت "العربية.نت" من مصادرها أن الجثة قد تكون لأحد الحجاج غير النظاميين، أو أحد الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، مشيراً إلى أنه لم تبدُ على الجثة مبدئياً آثار اعتداء أو عنف، ما يشير إلى أن الوفاة كانت طبيعية ولم تكن جنائية، بيد أن المصدر شدد على أن التحقيقات الجارية ستحدد بشكل أوسع تفاصيل هذه الحادثة.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة فور تلقيها البلاغ، الخميس الماضي، أوفدت مختصين من مركز شرطة العزيزية وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وخبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى الموقع. وأضاف : "بعد إجراءات المعاينة والفحوص الأولية، اتضح أن الجثة متحللة، وأن الوفاة حدثت قبل ستة أشهر تقريباً، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى لإكمال الفحوص اللازمة، وانتظار تقرير الطبيب الشرعي".

وبين المقدم القرشي أن التحقيقات والفحوص مازالت مستمرة لتحديد هوية المتوفي وكشف ملابسات القضية، ومعرفة أسبابها، تمهيداً لإحالة ملف القضية للجهات المختصة.