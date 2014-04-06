صراع الأشقاء: مسلسل خليجي رديء !

في الرياض، تم تدشين تنفيذ مشروع المترو في خمسة مواقع، وأعلن أن هذا المشروع الحيوي سوف ينتهي بعد 48 شهرا، ولأننا في السنوات الأخيرة اكتشفنا أن تدشين مشروع ما لا يعني بالضرورة أنه سيرى النور فعلا، فإننا نأمل من القائمين على مترو الرياض أن يحددوا منذ الآن موعدا معينا ليوم الافتتاح، 23 مايو 2018 مثلا، أو 19 يونيو 2018، أو أي تاريخ يرون أنه يحقق مهلة الأربع سنوات التي يحتاجها المشروع، أو أي تاريخ واضح يضعنا أمام لحظة التدشين الحقيقية، بشرط ألا يكون الأول من أبريل!.

لا شك أن مشروع المترو من شأنه أن يغير نمط الحياة في العاصمة التي تخنقها الازدحامات المرورية ليل نهار، وسوف تزيد الازدحامات خلال فترة تنفيذ أعمال المشروع، وسوف يغير أناس كثيرون قائمة أصدقائهم بسبب التغيرات المفاجئة التي سوف تطرأ على الشوارع، سوف يمر زمن ثمين لا يمكن استرجاعه، وسوف تصرف أموال كثيرة قد لا تتوفر في قادم الأيام، لذلك فإن أملنا بالله كبير بأن لا يدخل هذا المشروع في نفق التعثر مثل مشاريع كثيرة كان من بينها مشروع سابق لمترو الرياض نشرت صوره باعتبار أنه سوف يفتتح في 2010، أي قبل 48 شهرا من لحظة التدشين الجديدة!.

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في حالات التفكك الأسري تبرز دائما صورة الأولاد الأشقياء الذين يتبادلون الشتائم في العلن، وحين برزت بعض الخلافات السياسية بين دول مجلس التعاون ظهر الكثير من الإخوة في مختلف دول الخليج الذين يقولون كلاما غير مقبول، وما كان له أن يقال لولا ضياع الأولاد بسبب التفكك الأسري!.

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في المسلسلات الخليجية التي تتمحور عادة حول التفكك الأسري غالبا ما يقف الأخ الأصغر الذي استولى على أموال العائلة في منتصف الفيلا الفاخرة ليوزع نظراته الشريرة في كل مكان، وحين يرن جرس الباب يتساءل بغباء متكرر: (منو جاينا هالحزة؟)، فيدخل أخوه ليصفعه كفا لا يرد ولا يصد، وهو يقول له: (ما تستحي على ويهك يا ناكر الجميل)!.. هذا ما يحدث في تويتر بين الخليجيين هذه الأيام..!.

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اليوم يتوج النصر بطلا للدوري بعد موسم مثير قدم فيه الفريق الأصفر وجماهيره صورة نموذجية لعودة البطل الغائب.. تغير المشهد الكروي المحلي تماما هذا الموسم، واستقطبت المسابقات المحلية اهتمام الجماهير داخل المملكة وخارجها.. سجل النصر خلال عودته الكاسحة سلسلة من الأرقام التي يصعب الوصول إليها، وفعلت جماهيره الأعاجيب طوال هذا الموسم، ومن المتوقع أن يكون حفل تتويجه شيئا مختلفا هذا المساء.. ألف مبروك.

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خالص العزاء للدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف في وفاة أبنائه الخمسة في حادث مروري شكل فاجعة لكل أبناء هذا الوطن، ونسأله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.

نقلاً من صحيفة "عكاظ"