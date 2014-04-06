خلف مشعان: لهذه الأسباب كتبت قصيدة "النصر"

يختتم الليلة أقوى دوري عربي بتتويج فريق النصر ببطولته، وعاد فريق النصر، الذي كان محل اهتمام الإعلام، للبطولات بعد عدة سنوات.

ويواجه النصر - الفائز باللقب - نظيره التعاون على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في مباراة ستشهد تتويج النصر لأول مرة منذ العام 1995.

وكان الفريق الأصفر والأزرق حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، بعدما تعادل مع جاره الشباب بهدف لمثله من الغياب والمستويات المتدنية التي لا تليق بأحد أبرز أندية السعودية، يأمل أن ينهي الدوري بالفوز على فريق التعاون، ليحقق رقماً قياسياً بجمع أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري.

وقبل تتويج النصر الليلة، وجدت قصيدة قالها خلف المشعان، الذي يعتبر أحد أبرز الشعراء الشعبيين في المملكة، انتشاراً كبيراً، وتناقلها السعوديون، خاصة محبي الفريق عبر مواقع التواصل. واستضافت قناة العربية الشاعر المشعان الذي شرح أسباب كتابة هذه القصيدة التي لاقت رواجاً واسعاً.