ناسا تفرج عن صورة لوميض برق فوق حفر الباطن

نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا صورة كانت تحتفظ بها منذ شهر ديسمبر العام الماضي، وقامت بنشرها يوم أمس على موقعها الإلكتروني لحظة حدوث وميض برق فوق سماء محافظة حفر الباطن السعودية، والتي اعتمدت عليها ناسا مع مجموعة صور أخرى في دراسة ارتباط البرق بأشعة غاما في الغلاف الجوي.

وقال ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة للعربية نت إن الصورة التي التقطتها ناسا فوق حفر الباطن كانت من قبيل المصادفة، لكنها أفادت وكالة الفضاء الأميركية في سعيها لدراسة ظاهرة ارتباط البرق بأشعة غاما الناتجة عن انفجارات النجوم أو الاندماج النووي قبل أن تصل إلى الأرض.

واحتفت ناسا بصورة حفر الباطن في دراستها، وهي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني كدليل على تقدم الوكالة في إطار سعيها للوصول إلى نتائج جديدة فيما يتعلق بتحليل ودراسة ظاهرة البرق مع أن الوكالة بحسب أبو زاهرة التقطت صوراً كثيرة، لكنها فضلت فيما يبدو أن تنشر صورة وميض البرق في سماء حفر الباطن يوم 12 ديسمبر من العام الماضي.

ويضيف أبو زاهرة لـ"العربية نت" علمياً لا أعرف تأثير هذا محلياً لأنه ليس هناك اهتمام على المستوى الرسمي أو الشعبي بأخبار الفضاء ودراسة الظواهر المتعلقة به، لكن ظهور حفر الباطن في واحدة من أهم دراسات ناسا حول الفضاء اليوم يمنحنا نوعاً من التحفيز على الصعيد المحلي كمهتمين بأخبار الفلك".

وكانت أشهر الصور السعودية التي سبق وقامت ناسا بنشرها على موقعها الإلكتروني هي تلك التي أظهرت الحياة المسائية لثلاث مدن مجتمعة في لقطة واحدة قبل ستة أشهر التقطت عبر الفضاء، وهي تضم كلاً من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة قبل أن تنضم حفر الباطن بصورة البرق في سمائها إلى لائحة المدن السعودية التي مرت كعناوين لافتة ورئيسية لأخبار ودراسات وكالة الفضاء الأميركية ناسا.