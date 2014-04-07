إصابة 5 معلمات في حادث سير بعسير

تعرضت 5 معلمات وسائقهن لإصابات متوسطة جراء حادث سير في منطقة عسير، وذلك بعد أن تصادمت سيارتان، الأولى من نوع جمس يوكن يوجد بها شخصان، معلمة وسائقها، والأخرى من نوع جيب باترول يوجد بها ٤ معلمات مع سائقهن.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد عسيري: "غرفة العمليات تلقت، صباح اليوم، بلاغا عن حادث تصادم بالقرب من تقاطع الفرعاء مع المسقي، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعاف للموقع".

وبعد وصول الفرق للموقع تبين أن الحادث نتجت عنه إصابة قائد اليوكن ومرافقه بإصابات متوسطة، تتمثل في تعرض السائق إلى كسر في الفخذ والمرافق له تعرض لكسر في الساق، وتم إسعافهما ونقلهما لمستشفى عسير المركزي.

أما السيارة الباترول فقد أصيب ركابها (المعلمات الأربع، وقائد الباترول البالغ من العمر حوالي٣٣ سنة) بإصابات بسيطة، وقد تم نقلهم من الموقع إلى مستشفى عسير المركزي عن طريق المواطنين.