احتجاز مركبتين بسبب أمطار الطائف

شهدت محافظة الطائف، يوم أمس، أمطاراً غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مراكزها، شملت الهدا والسيل الكبير والحوية والعطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني العقيد ناصر الشريف أن الأمطار بدأت منذ الساعة 4 عصراً واستمرت لمدة 4 ساعات على الهدا ووادي محرم والسيل الكبير، وأمطار متوسطة على المحاني والعطيف والحوية .

وأكد العقيد الشريف أنه احتجزت سيارتان وبداخلهما أشخاص في وادي محرم، وتم إخراج الأشخاص وسحب سيارة من مجرى السيل.

وأشار العقيد الشريف إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار في الساعات القادمة.

وحذرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من النزول في بطون الأودية والشعاب ومواقع تجمع مياه الأمطار والمستنقعات.