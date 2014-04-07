اختناق عشرينية بعد بلعها لعظمة

نجح الفريق الطبي بمستشفى حراء العام في استخراج عــظمه يــصل عرضـهـا 5 ســـم و ارتفاعها 5 سم من مجرى المريء لسيدة تبلغ من العمر 27 عاماً ابتلعتها أثناء تناولها لإحدى الوجبات الغذائية، وذلك باستخدام الــمنظار. وكانت المريضة تعاني من اختناق أثناء بلعها للطعام منذ أيام، ولم تراجع أي مستشفى في حينه.

وقال استشاري الجهاز الهضمي الدكتور أيمن غيث بأن "المريضة قد حضرت للمستشفى وهي تعاني من صعوبة في البلع بسبب انسداد في البلعوم واستفراغ دموي ونقص حاد في نسبة الهيموجلوبين في الدم، حيث تم تنويمها لتشخيص الحالة، وبعد متابعة الفريق الطبي لها وعمل المنظار تم استخراج العظمة وتنويمها بالعناية المركزة لمتابعة حالتها والاطمئنان على التنفس وعدم حدوث أي مضاعفات.