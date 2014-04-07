الأمن يقبض على مجرمين بحوزتهما لوحات مسروقة بالرياض

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط شخصين في حالة تلبس وهما يقومان بالسرقة من أحد المحلات التجارية.

وذكرت في بيانها أن إحدى دوريات الأمن وأثناء قيامها بعملها في حي الربوة، شاهدت شخصين سعوديين وهما يشرعان بالسرقة من أحد محلات العود والعطورات الشرقية، وعندما لاحظا وجود الدورية لاذا بالفرار، فتمت متابعتهما وسد كافة المداخل والمخارج أمامهما والقبض عليهما، وعند تفتيش السيارة التى كانا يستقلانها وجد أن اللوحات التى عليها مسروقة ولا تخصها وعثر بداخلها على مولد كهربائي، وثلاثة مقصات حديد ومفكات ومجموعة من مفاتيح السيارات واللوحات المسروقة.

تم تسليم الشخصين مع المضبوطات لمركز شرطة الملز لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

