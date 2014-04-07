سعودي عاد للحياة يروي تفاصيل "4 ليال تحت الأرض"

روى بدر الباز، الذي سقط في بئر في محافظة المزاحمية، غرب الرياض، وبقي فيها لأكثر من ثلاثة أيام، لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، قصة سقوطه ونجاته من الثعابين التي جاورها لأيام.

كما تحدث عن تفاصيل الأيام التي قضاها في البئر وأوشك خلالها على توديع الدنيا لولا كلب أحد رعاة الغنم الذي دل عليه الراعي الذي بدوره استنجد بالدفاع المدني الذي أنقذه.

وكانت الدفاع المدني أعلن ليل السبت الماضي عن تلقيه بلاغا من مواطن عن تواجد شخص داخل بئر في أحد الأماكن البرية بالمزاحمية سمعه يستنجد بالمارة لإنقاذه.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني، محمد الحمادي، أنه تم تحرك 3 فرق إنقاذ وعربات إنارة، أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض، أحمد العنزي، أنه تم توجيه فرقة إسعافية وطائرة إسعاف الجوي للموقع.

وبعد وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع، نزل رجال الإنقاذ إلى أسفل البئر، وقدموا إسعافات أولية للمصاب، وتم تأمينه داخل نقالة الإنقاذ، وإخراجه من البئر باستخدام حبال الإنقاذ، ليتم نقله فورا للمستشفى وهو بحالة مستقرة.