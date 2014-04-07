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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

المماطلون وأحكام القضاء

أتى علينا عهد ليس بالبعيد لم نكن نحترم فيه أحكام القضاء ونخضع لها، وحدث ما حدث في انعدام الثقة والائتمان بين الناس وإهدار الحقوق وحتى شلل الحركة التجارية، وأصبح اللجوء للمحاكم يعني ضياع الحق، ويبدو أنّ هذا الوضع في طريقه إلى التغيير، فوفقا لصحيفة الاقتصادية العدد رقم ٧٤٨٠ الصادر بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤٣٥ه الموافق ٤ ابريل ٢٠١٤م.، صرح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أنّ محاكم التنفيذ في مناطق السعودية كافة، قامت خلال الخمسة شهور الماضية باسترداد أكثر من أربعة عشر مليار ريال لأصحابها، وبين أنّ نظام التنفيذ ردّ حقوق المواطنين بكل حزم وقوة، بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها التجار والمستثمرون دون وجه حق، لافتا إلى أنّ قضاء التنفيذ يعدّ قضاء مستقلاً، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة، وأكد أنّ المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن لديه أموال أو لم يستطع السداد فإنه يسجن حتى إرجاع ما عليه، وذلك ما كنا نبغي وبدونه لن تستقيم أمورنا.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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