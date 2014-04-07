انتحار ثاني عاملة منزلية خلال أسبوع بالطائف

انتحرت عاملة منزلية في منزل كفيلها بمحافظة الطائف، وذلك بعد وضعها حبلاً حول رقبتها وربط طرفه بقاعدة مكيّف في إحدى الغرف، قبل أن تترك جسدها متدلياً حتى فارقت الحياة، وهذه هي الحادثة الثانية التي تشهدها محافظة الطائف خلال أسبوع تقريباً.

إزاء ذلك، أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تلقت بلاغاً، أمس اﻷحد، من شخص سعودي الجنسية، يفيد بوفاة عاملة منزلية تعمل تحت كفالته، وذلك بمنزله في محافظة الطائف.

وأوضح المقدم القرشي أنه "فور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة الفيصلية والجهات ذات العلاقة إلى الموقع، ومن خلال إجراءات المعاينة والفحص اتضح وجود امرأة من جنسية إفريقية في العقد الثاني من عمرها، متوفاة نتيجة إيذاء نفسها بربط حبل حول رقبتها، وذلك في قاعدة مكيف بفناء منزل كفيلها، ولا تزال التحقيقات جارية تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص".