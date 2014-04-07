انقلاب سيارة يقتل اثنين ويصيب ثالثاً بجازان

وقع حادث انقلاب سيارة، صباح اليوم الاثنين، عند الساعة الثامنة صباحا على طريق جازان صبيا بالقرب من مجمع السلوى، ونتج عن ذلك وفاة اثنين وإصابة ثالث بإصابات خطيرة.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان ياسر أحمد النعمي أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان من قبل الدفاع المدني بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفر عن وقوع إصابة ٣ أشخاص، وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى الموقع، وعند الوصول تبين لهم أنه يوجد ٣ إصابات، وبالفحص الطبي على المصابين تبين وفاة اثنين وإصابة الثالث بإصابات خطيرة، وأثناء نقله إلى سيارة الإسعاف توقف القلب والتنفس عن العمل، وجرى عمل إنعاش للقلب والرئة ونقله إلى مستشفى صبيا العام، إلا أنه فارق الحياة، ولم تجد عملية الإنعاش للقلب والرئة، ليرتفع عدد المتوفين إلى ٣ أشخاص.