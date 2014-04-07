سعودي عمره 25 عاماً ينتحر بإطلاق رصاصة على رأسه

انتحر شاب سعودي يبلغ من العمر 25 عاماً ويسكن في جازان، اليوم الاثنين، بإطلاق رصاصة على رأسه، حيث أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في جازان، ياسر النعمي، أنه "عند الساعة الخامسة من عصر اليوم ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان من قبل مواطن يفيد بوجود ابنه في المنزل يعاني من إصابة جراء إطلاق النار على نفسه".

وأضاف: "فور تلقي البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع، وعند الوصول تبين لهم وجود مصاب يعاني من طلق ناري بالرأس من الجهة الخلفية، وبالفحص الطبي للمصاب تبين وفاته، وتم تسليم الحالة للأدلة الجنائية والجهات الأمنية".