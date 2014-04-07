شرطة مكة تحقق في مشاجرة وإطلاق نار بالطائف

ألقت الجهات اﻷمنية القبض على مواطن وجارٍ البحث عن آخر، إثر تورّطهما في مشاجرة ضد شاب عشريني وضربه وتهديده بسلاح ناري، وذلك بسبب خلاف بينهم.

وصرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، بأن غرفة عمليات دوريات الأمن في محافظة الطائف تبلغت، أمس الأحد، من مواطن عشريني يدّعي تعرضه للضرب من قبل شخصين (سعوديي الجنسية) وتهديده بالسلاح، نتيجة خلاف بينهم، وذلك أمام أحد المستشفيات بحي السداد في الطائف.

وأوضح المقدم القرشي أنه "فور تلقي البلاغ باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، وتم القبض على أحد المتهمين وتسليمه لمركز شرطة النزهة، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الآخر، وقد لحق بالمجني عليه إصابة بسيطة نتيجة المشاجرة، نُقل على إثرها للمستشفى وغادر بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال التحقيقات جارية تمهيداً لإحالة القضية للجهات المختصة بغية إكمال الإجراءات اللازمة".